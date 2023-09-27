Сборная России U14 сыграет на Турнире развития УЕФА

Юношеская сборная России по футболу U14 под руководством Владимира Волчека сыграет на Турнире развития УЕФА, который пройдёт в Минске (Беларусь) с 3 по 8 октября. Сейчас юниорская национальная команда проводит учебно-тренировочные сборы в Москве, информирует официальный сайт РФС.