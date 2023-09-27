Канчельскис назвал ужасным решение о недопуске россиян на турниры УЕФА и ФИФА
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возможное возвращение российских футболистов на международные соревнования.
Вчера, 26 сентября, исполком УЕФА сделал предложение о допуске игроков из России до 17 лет на международные турниры в нейтральном статусе.
«Всё будет зависеть от ФИФА и УЕФА. Я ещё раз говорю, что политика и спорт несовместимы. Почему-то всё это взяли и совместили. И теперь страдают люди, страдают спортсмены, страдают все. Будем ждать и надеемся на положительный ответ. Любые соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА – это большой плюс для спортсменов. У нас, спортсменов, короткий век, и лишать таких удовольствий ужасно», – приводит слова Канчельскиса Metarataings.ru.
Дания и Швеция наряду с Украиной, Англией, Латвией и Польшей объявили о бойкоте матчей против сборной России до 17 лет и любых других российских команд в турнирах УЕФА.
Российские клубы и сборные отстранены от участия на международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. Наказание действует на неопределенный срок.
Последний официальный матч с участием сборной России состоялся 14 ноября 2021 года в отборочном этапе на чемпионат мира-2022. Соперником команды Валерия Карпина была сборная Хорватии, которая проводила игру у себя дома. Встреча завершилась победой хорватов со счетом 1:0. Единственным автором гола был Федор Кудряшов, отправивший мяч в свои ворота на 81-й минуте.