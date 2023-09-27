Канчельскис назвал ужасным решение о недопуске россиян на турниры УЕФА и ФИФА

«Всё будет зависеть от ФИФА и УЕФА. Я ещё раз говорю, что политика и спорт несовместимы. Почему-то всё это взяли и совместили. И теперь страдают люди, страдают спортсмены, страдают все. Будем ждать и надеемся на положительный ответ. Любые соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА – это большой плюс для спортсменов. У нас, спортсменов, короткий век, и лишать таких удовольствий ужасно», – приводит слова Канчельскиса Metarataings.ru.