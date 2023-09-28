ФИФА встала на сторону «Зенита» в споре с «Барселоной»

ФИФА отклонила претензию «Барселоны» по поводу бонусов, прописанных при переходе нападающего Малкома в «Зенит», сообщил «Матч ТВ».

В 2019 году бразилец перешел из «Барселоны» в «Зенит». В сделку был включен пункт, согласно которому петербургский клуб должен выплатить каталонцам денежную компенсацию в случае попадания в Лигу чемпионов в сезоне-2022/23.

Несмотря на отстранение российских команд от еврокубков, испанский клуб обратился к «Зениту» по поводу выплаты бонуса. Запрос каталонцы мотивировали тем, что петербургский клуб стал чемпионом России и должен был играть в Лиге чемпионов.

«Зенит» ответил отказом на требование, и «Барселона» обратилась в ФИФА. Организация встала на сторону сине-бело-голубых и после этого испанский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах, проходящих под эгидой организаций. С этого момента команды из РПЛ не принимали участие в еврокубках.