Фернандес: интерес «Зенита» возник после ЧМ-22, но я сказал, что вернусь только в ЦСКА

«Существовало ли джентльменское соглашение с ЦСКА? Да. Это то, чего я и хотел, уезжая в Бразилию — вернуться однажды в ЦСКА. И хотел этого, даже когда возник первый интерес со стороны «Зенита» — вскоре после ЧМ-2022. Тогда я ответил: «Во-первых, у меня соглашение с ЦСКА. Во-вторых, клуб, как кажется, во мне заинтересован. Если возвращаться в Россию, то только в ЦСКА». Только позже стало понятно: в реальности ЦСКА отказался от моего возвращения», — приводит слова Фернандеса Sport24.