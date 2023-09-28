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«Барсу» не застали врасплох обвинения во взяточничестве по делу Негрейры – план на этот случай продумывали изначально. Публичных заявлений клуба не будет

«Барселона» готова противостоять обвинениям во взяточничестве по делу Негрейры.

«Барселону» не застали врасплох обвинения во взяточничестве по делу Негрейры
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Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплаты на сумму 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын и бывшие президенты «Барселоны» Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» еще не получила официальное уведомление о выдвинутых обвинениях.

Однако эта ситуация не застала каталонцев врасплох. В клубе были готовы к такому развитию событий и с самого начала работали над планом действий в подобной ситуации.

Сообщается, что «Барселона» не планирует делать каких-либо публичных заявлений по данному вопросу.

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