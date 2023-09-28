«Барселона» может быть исключена из еврокубков за подкуп испанских судей

Суд Барселоны предъявил официальное обвинение футбольному клубу «Барселона» по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Негрейры, сообщает COPE.

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По информации источника, «Барселона» обвиняется в даче взятки Негрейре в размере 7,5 млн евро. Выплаты бывшему функционеру, которые носили неопределенный статус в контексте дела, были признаны преступлением, так как суд посчитал, что ни одно должностное лицо не может и не должно получать какое-либо дополнительное вознаграждение за выполнение своих обязанностей.

Обвинения также были предъявлены самому Негрейре, его сыну и бывшим президентам «Барселоны» Жозепу Бартомеу и Сандро Роселю.

Известно, что если вина «Барселоны» в суде будет доказана, то клуб будет отправлен во второй дивизион чемпионата Италии, а также будет исключен из еврокубков.