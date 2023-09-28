Депутат: отказ от символов России защищают агенты спецслужб Украины

«Никто давно не верит в миссию спортивного добра и мира под авторством ФИФА или УЕФА.



Редкие фанаты, постулирующие смехотворные тезисы в защиту западных санкций против России, оправдывающие отказ от наших национальных символов, делятся на два понятных блока. Первые – непосредственно агенты спецслужб Украины, США и Великобритании, имеющие задачу гнуть линию коллективного Запада всеми доступными способами.



Вторые – жертвы успешных психолингвистических обработок общественного мнения, уверовавшие в религию глобализма, где участие в Олимпиаде должно достигаться любой ценой. Но лучше всего – через отказ от Родины, то есть предательство», – сказал депутат Госдумы.