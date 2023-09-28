Депутат Терюшков о допуске команд U17: «Отказ от символов России защищают агенты спецслужб Украины, США, Великобритании и жертвы обработки»
Роман Терюшков скептически высказался о допуске российских команд U17.
На этой неделе УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Сборные Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании объявили, что будут бойкотировать матчи с Россией.
«Никто давно не верит в миссию спортивного добра и мира под авторством ФИФА или УЕФА.
Редкие фанаты, постулирующие смехотворные тезисы в защиту западных санкций против России, оправдывающие отказ от наших национальных символов, делятся на два понятных блока. Первые – непосредственно агенты спецслужб Украины, США и Великобритании, имеющие задачу гнуть линию коллективного Запада всеми доступными способами.
Вторые – жертвы успешных психолингвистических обработок общественного мнения, уверовавшие в религию глобализма, где участие в Олимпиаде должно достигаться любой ценой. Но лучше всего – через отказ от Родины, то есть предательство», – сказал депутат Госдумы.
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