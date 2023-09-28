$96.50+0.26101.98-0.01

Бывший футболист сборной России назвал тройку лучших отечественных тренеров

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов считает, что Олег Романцев, Юрий Семин и Валерий Газзаев достойны попасть в рейтинг лучших тренеров в истории футбола.

Экс-футболист сборной России назвал тройку лучших отечественных тренеров
© ФК «Спартак»

Лучший тренер в истории футбола по версии издания FourFourTwo — шотландец Алекс Фергюсон. Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной СССР Валерий Лобановский расположился в рейтинге на десятой строчке.

— Лобановский вошел в десятку лучших тренеров — это уже хорошо, и я с этим согласен. Помимо него в отечественном футболе были Романцев, Семин, Газзаев. Выделить кого то одного невозможно, каждый отличается своей методикой и имеет свой подход, — цитирует Пименова RT.