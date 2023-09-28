Экс-футболист сборной России назвал тройку лучших отечественных тренеров

— Лобановский вошел в десятку лучших тренеров — это уже хорошо, и я с этим согласен. Помимо него в отечественном футболе были Романцев, Семин, Газзаев. Выделить кого то одного невозможно, каждый отличается своей методикой и имеет свой подход, — цитирует Пименова RT.