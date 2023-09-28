Дзагоев сегодня подпишет контракт с «Ламией»

Российский полузащитник Алан Дзагоев подпишет контракт с греческим клубом «Ламия» в четверг, 28 сентября. Об этом сообщает BNSports. По информации источника, 33-летний хавбек согласовал условия соглашения с «Ламией».

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После шести сыгранных туров «Ламия» имеет в своём активе шесть очков и располагается на девятом месте в Суперлиге Греции. Стоит отметить, что за «Ламию» выступает сербский экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич.