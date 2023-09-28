Дедушка Адамова заявил, что защитник хочет вернуться в «Зенит»

Хайдар Алханов, дедушка защитника «Зенита» Арсена Адамова, в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Павлом МИХЕЕВЫМ высказался о карьерных перспективах игрока.

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В июле 2023 года Адамов перешел в «Оренбург» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. В составе «Оренбурга» Адамов провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.

– Семак сказал, что следит за Арсеном в «Оренбурге». Для Арсена предстоящий матч с «Зенитом» будет принципиальным?

– Все матчи принципиальные. Нет такого, что именно во встрече с «Зенитом» он должен что-то особое вытворять. Как играет всегда, так и должен играть. Мы с Арсеном разговаривали об этом, он относится спокойно [к предстоящему матчу].

– Можно ли сказать, что Арсен нашел свою команду? Во всех матчах за «Оренбург» он играет по 90 минут.

– Ну как нашел? Я не могу так сказать. Он нашел команду – «Зенит». Раз не получилось, хорошо, что в «Оренбурге» получает игровую практику. Он доволен. Будем надеяться, что Арсен наберет хорошую форму, проявит себя и вернется в «Зенит». Он игрок петербургского клуба.

– Хочет ли Арсен в будущем вернуться в «Зенит»?

– Конечно! А кто не хочет в «Зените» играть?