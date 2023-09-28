$97.00+0.50102.10+0.12

«Абсолютный бред». В «Торпедо» прокомментировали слухи об отставке президента клуба Савина

Медиадиректор «Торпедо» Дмитрий Трошин заявил «Матч ТВ», что информация о возможной отставке президента клуба Ярослава Савина является ложной.

В «Торпедо» прокомментировали слухи об отставке президента клуба Савина
© ФК "Торпедо"

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что руководство «Торпедо» недовольно работой Савина и рассматривает вариант с его отставкой.

— «Торпедо» никогда не комментирует никакие слухи, но в данном случае информация настолько непроверенная и неправильная, что мы вынуждены сказать, что это абсолютный бред, — сказал Трошин «Матч ТВ».

Савин занял должность президента «Торпедо» в марте. Московский клуб сейчас занимает шестую строчку МЕЛБЕТ Первой Лиги, набрав 17 очков за 11 туров.