«Абсолютный бред». В «Торпедо» прокомментировали слухи об отставке президента клуба Савина
Медиадиректор «Торпедо» Дмитрий Трошин заявил «Матч ТВ», что информация о возможной отставке президента клуба Ярослава Савина является ложной.
Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что руководство «Торпедо» недовольно работой Савина и рассматривает вариант с его отставкой.
— «Торпедо» никогда не комментирует никакие слухи, но в данном случае информация настолько непроверенная и неправильная, что мы вынуждены сказать, что это абсолютный бред, — сказал Трошин «Матч ТВ».
Савин занял должность президента «Торпедо» в марте. Московский клуб сейчас занимает шестую строчку МЕЛБЕТ Первой Лиги, набрав 17 очков за 11 туров.