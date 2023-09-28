Красножан рассказал, за кого голосовал при выборе лучшей футболистки года

«Мы проголосовали уже на премии ФИФА. Я поставил на первое место тренера «Барселоны» Джонатана Гиральдеса. Из игроков даже не было сомнений, это Бонмати. Я голосовал на сборе в первые дни. ФИФА даёт допуск к приложению, присылают ссылку, дают пароль, мы заходим, голосуем. От игроков голосовала наш капитан Анна Беломытцева», — приводит слова Красножана ТАСС.