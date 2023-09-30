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Румыния отказывается играть любые матчи со сборными России по футболу

Румынская федерация футбола отказывается от матчей со сборными России. Об этом говорится на официальном сайте федерации.

Румынская федерация футбола отказалась играть любые матчи со сборными России
© Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

«Румынская федерация футбола считает, что должна быть солидарна с духом санкций, подтвержденных европейскими и национальными институтами, и не будет проводить ни одного официального или товарищеского матча со сборной РФ», — говорится в заявлении.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее футболист сборной России призвал РФС перейти в Азию.

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