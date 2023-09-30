Дзагоев объяснил свое решение покинуть Россию

"Почему решил не оставаться в России? Какие-то варианты были, но до конкретики так и не дошло. Агентство Паши Мамаева нашло мне один вариант в России, но в этот момент я уже договорился с "Ламией". Повторюсь, греки были самыми настойчивыми – даже не надо было думать", — сказал Дзагоев.