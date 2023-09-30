Дзагоев объяснил свое решение покинуть Россию

Полузащитник греческой "Ламии" Алан Дзагоев объяснил, почему решил покинуть Россию и подписать контракт с греческой "Ламией". Его слова передает "Чемпионат".
"Почему решил не оставаться в России? Какие-то варианты были, но до конкретики так и не дошло. Агентство Паши Мамаева нашло мне один вариант в России, но в этот момент я уже договорился с "Ламией". Повторюсь, греки были самыми настойчивыми – даже не надо было думать", — сказал Дзагоев.
Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Последний сезон он провел в казанском "Рубине", который покинул минувшим летом.
В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей.
В текущем сезоне чемпионата Греции "Ламия" после шести туров набрала шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Стоит отметить, что за греческий клуб выступает бывший одноклубник Дзагоева по ЦСКА — сербский полузащитник Зоран Тошич.
Лидирует в чемпионате Греции "Олимпиакос" (16). Второе место занимает ПАОК (13), замыкает тройку сильнейших "Панатинаикос" (9).