ФАС поддержала возвращение рекламы и продажи пива на стадионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) концептуально поддержала возвращение рекламы пива и пивных напитков на стадионах. Об этом говорится в письме ведомства в адрес Минфина, сообщают «Известия».

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В антимонопольной службе уточнили, что действующий запрет можно снять в том случае, если власти всё же разрешат продажи слабоалкогольных напитков на арене во время игры.

Минфин собирает позиции министерств по поводу продаж пива, а также в отношении его рекламы на стадионах и во время трансляций. В адрес ведомства поступило письмо от депутата «Единой России» Михаила Романова, к которому обратились футбольные клубы, в том числе санкт-петербургский «Зенит» с с предложением вернуть пиво на стадионы.