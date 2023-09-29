Президент 2DROTS не исключил возможность приглашения футболистов команды в сборную

Президент медийного клуба 2DROTS Никита Панасюк заявил «Матч ТВ», что в будущем кто то из футболистов команды может получить вызов в национальную сборную России.

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В четверг команда 2DROTS уступила подмосковным «Химкам» со счетом 0:2 в матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России. Медийный клуб играл в меньшинстве с 25 й минуты после удаления Годфреда Клуцея.

— Как думаешь, из 2DROTS кто то сможет попасть в сборную?

— Я думаю, все возможно. Мы уже делаем вещи. Сложно было представить два года назад, что мы будем так далеко проходить в Кубке России, поэтому почему и нет, может, кто и получит вызов, потому что в целом доказывают на поле, что они хорошие футболисты и могут наравне играть с Первой лигой.

— Если говорить про нынешнюю команду, у кого шансов больше?