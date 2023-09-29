Экс-игрок «Спартака» рассказал, как на тренировке выбил зубы иностранному футболисту

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко поделился воспоминаниями о переходе во французский «Аяччо», а также рассказал о первой тренировке в команде, передает Sport24.

Ананко вспомнил, что на первой тренировке в «Аяччо» против него грубо сыграл уругваец Вальтер Гульельмоне, специально нанеся удар локтем.

«В следующем моменте я его на место поставил — пошел в жесткий стык, и так получилось, что выбил зубы. Причем передние», — заявил Ананко.

Также Ананко отметил, что не искал конфликта, но его начали прессовать.

«Тогда и решил: «Если так хотите — ок», — заключил Ананко.

Ананко выступал за «Аяччо» с 2002 по 2003 год, проведя за французский клуб 18 матчей. За «Спартак» Ананко выступал с 1992 по 2002 год, став девятикратным чемпионом России и обладателем Кубка СССР.