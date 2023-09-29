В 2Drots заявили о намерении участвовать в Кубке России в сезоне-2024/25

"Участие в кубке - это возможность для наших ребят, которые где-то недополучили профессионального футбола, попробовать себя, узнать, насколько они хороши, как далеко могут пройти - отметил Панасюк. - Идет развитие бренда, все от этого выигрывают. Когда мы приезжаем в регионы, там полные стадионы счастливых людей, это только греет душу. Мне кажется, есть мотивация, хочется дойти до команд РПЛ, не хватило примерно трех матчей, но я думаю, что в следующем году у нас это точно получится".