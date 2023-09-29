Алонсо отреагировал на слухи о своем возможном уходе в «Реал»

«Мадрид»? Сейчас сентябрь, ещё очень рано. Я остаюсь сосредоточенным. Мы хорошо начали сезон, мы хотим, чтобы все игроки были сосредоточены. Поэтому я должен быть первым в этом отношении», — приводит слова Алонсо Marca.