Шикунов раздосадован последними результатами «Ростова»

— Сегодня будет тяжелая игра у «Ростова». Прям фифти фифти. Ростов мой родной город, и я ему желаю только самого наилучшего, родился там и вырос. С ЦСКА был просто ужас, в Калининграде тоже. Просто ужас! Как проклятые. Не по футбольному были потеряны все очки. С ЦСКА еще ладно, беда сзади, против «Балтики» было очень жалко, — сказал Шикунов «Матч ТВ».