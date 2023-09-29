Шикунов раздосадован последними результатами «Ростова»

Шикунов — о последних результатах «Ростова»: «Просто ужас, как проклятые. Очки потеряны просто не по‑футбольному»
Бывший вице президент «Ростова» Александр Шикунов в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» отметил важность предстоящей игры против «Урала» для донской команды.
В 10 м туре РПЛ «Ростов» в пятницу примет «Урал». Прямая трансляция на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР начнется в 18:55 мск, за ходом игры можно также следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru стартует в 18:55 мск.
— Сегодня будет тяжелая игра у «Ростова». Прям фифти фифти. Ростов мой родной город, и я ему желаю только самого наилучшего, родился там и вырос. С ЦСКА был просто ужас, в Калининграде тоже. Просто ужас! Как проклятые. Не по футбольному были потеряны все очки. С ЦСКА еще ладно, беда сзади, против «Балтики» было очень жалко, — сказал Шикунов «Матч ТВ».
Матч ТВ: главные новости