Ананко о периоде в «Аяччо»: на первой тренировке я выбил легионеру зубы

«Почему уехал во Францию? Наши трудовые отношения со «Спартаком» зашли в тупик. Искал команду. Позвонил Семак, спросил, есть ли желание перейти в «Аяччо» — у него были контакты. Меня еще тогда «Спартак» пытался устроить в «Аланию», там условия были гораздо лучше. Но решил лететь за границу — давно хотел поиграть за рубежом, в одном из топ-5 чемпионатов. Было интересно выучить язык, узнать другую культуру. Плюс место шикарное: Корсика — рай. Солнце, море, яхты, пляжи, лето почти целый год, люди улыбчивые.



Что там удивило больше всего? Профессионализм. За год я не увидел ни одного человека в клубе с лишним весом. У них не было ежедневных взвешиваний — мне по приезде измерили жировую прослойку, и все! Они серьезнее относятся к футболу — понимают, что это хороший способ заработать и выбиться в люди.



Я сразу же засел за французский. С первого дня не стеснялся общаться. Поначалу разговаривал, как мог — бывало предложение строил из пяти разных языков. Ну ничего — потом освоился и со всеми хорошо общался.



Случались ли конфликты? На первой тренировке легионеру зубы выбил. Приехал, еще без контракта был. Мне как новичку один мощный уругваец (Вальтер Гульельмоне) «устроил проверку» — локтем специально ударил. В следующем моменте я его на место поставил — пошел в жесткий стык, и так получилось, что выбил зубы. Причем передние! Это жизнь. Я не искал конфликта, приехал — начал вливаться в коллектив. А тут меня прессуют. Тогда и решил: «Если так хотите — ок!» — приводит слова Ананко Sport24.