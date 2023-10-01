Футболист "Интер Майами" Месси не попал в заявку на матч против "Нью-Йорк Сити"

Футболист "Интер Майами" Лионель Месси не попал в заявку на матч регулярного сезона MLS против клуба "Нью-Йорк Сити". Также в заявке отсутствует травмированный Жорди Альба. Серхио Бускетс выйдет на поле с первых минут.
Наставник "Интер Майами" Хавьер Моралес перед матчем заявил, что у Месси травма, которая не позволяет ему играть. "Общаемся с медперсоналом и с самим игроком, чтобы узнать, как он себя чувствует. Впереди тренировка, на которой поймем, сможет ли он сыграть", - сказал Моралес.
Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх. После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).