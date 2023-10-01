Футболист "Интер Майами" Месси не попал в заявку на матч против "Нью-Йорк Сити"

Футболист "Интер Майами" Лионель Месси не попал в заявку на матч регулярного сезона MLS против клуба "Нью-Йорк Сити". Также в заявке отсутствует травмированный Жорди Альба. Серхио Бускетс выйдет на поле с первых минут.

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Наставник "Интер Майами" Хавьер Моралес перед матчем заявил, что у Месси травма, которая не позволяет ему играть. "Общаемся с медперсоналом и с самим игроком, чтобы узнать, как он себя чувствует. Впереди тренировка, на которой поймем, сможет ли он сыграть", - сказал Моралес.