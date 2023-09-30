«Зенит» впервые в истории проиграл «Оренбургу»

Завершилась встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч прошёл на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Оренбург» одержал победу со счётом 3:1.

Уже на второй минуте матча бразильский нападающий Густаво Мантуан открыл счёт и вывел петербуржцев вперёд. Всего через пять минут Дмитрий Воробьёв сравнял счёт. На девятой минуте защитник «Зенита» Марио Фернандес ушёл с поля, получив травму.

В середине первого тайма защитник «Оренбурга» Матиас Перес забил второй мяч своей команды с передачи Воробьёва. На 36-й минуте аргентинский нападающий хозяев Брайан Мансилья увеличил преимущество оренбуржцев и установил окончательный счёт встречи. Ассист в активе Юрия Ковалёва.