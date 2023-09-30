«Тоттенхэм» нанес первое поражение «Ливерпулю» в текущем сезоне АПЛ

«Тоттенхэм» обыграл «Ливерпуль» в матче седьмого тура чемпионата Англии.

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев мяч забил Сон Хын Мин, у гостей отличился Коди Гакпо. На шестой компенсированной ко второму тайму минуте защитник «красных» Жоэль Матип отправил мяч в собственные ворота.

«Ливерпуль» с 26 й минуты играл в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Кертис Джонс. В середине второго тайма за два предупреждения поле покинул форвард мерсисайдцев Диогу Жота.

Команда Юргена Клоппа потерпела первое поражение в текущем сезоне премьер лиги, с 16 очками она занимает четвертое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» (17) поднялся на вторую строчку, опередив «Арсенал».

«Шпоры» в следующем туре 7 октября сыграют на выезде с «Лутоном», «Ливерпуль» днем позже отправится в гости к «Брайтону».

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 7-Й ТУР

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 2:1 (1:1)

Голы: Сон Хын-Мин, 36. Матип, 90. — Гакпо, 45.