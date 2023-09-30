«Реал» разгромил «Жирону» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании

Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Жироной» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу мадридцев. Голы забили Хоселу (17 я минута), Орельен Тчуамени (21) и Джуд Беллингем (71).

На 90+3 й минуте защитник гостей Начо получил красную карточку.

«Реал» набрал 21 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице, «Барселона» (20) — вторая, «Жирона» (19) идет третьей.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 8-Й ТУР

«Жирона» (Жирона) — «Реал» (Мадрид) — 0:3 (0:2)

Голы: Санмартин, 17. Тчуамени, 21. Беллингем, 71.