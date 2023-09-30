«Бавария» спаслась от поражения в матче с «РБ Лейпциг»

Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 6-го тура немецкой Бундеслиги между «РБ Лейпциг» и мюнхенской «Баварией». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась вничью 2:2.

В первом тайме футболисты «РБ Лейпциг» забили два безответных мяча. На 20-й минуте мяч в сетку ворот «Баварии» отправил форвард Луа Опенда, а через шесть минут отличился защитник Кастелло Люкеба. На 57-й минуте клуб из Мюнхена получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал англичанин Гарри Кейн. На 70-й минуте Лерой Зане сравнял счёт.