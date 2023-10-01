Месси и Бекхэм заинтересованы в приглашении в "Интер Майами" Модрича

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси, а также совладелец клуба Дэвид Бекхэм хотят, чтобы полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич продолжил карьеру в МЛС. Об этом в своих социальных сетях сообщил экс-форвард испанцев Предраг Миятович. "Модрич в МЛС? Он получал предложения от многих команд этой лиги - в частности, лично Месси интересовался им. Лука уже встречался с Дэвидом Бекхэмом, они вместе пообедали. У него было предложение из Саудовской Аравии, но Лука пока что хочет остаться в Мадриде", - написал Миятович. Модрич выступает за "Реал" уже 13-й год. В прошлом сезоне хорватский футболист отыграл 51 матч за испанскую команду во всех турнирах. Контракт полузащитника с "Реалом" рассчитан до конца следующего сезона. Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх. После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).