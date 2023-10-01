Тренер «Марселя» Гаттузо бьет своих игроков

L'Equipe: Гаттузо бьет футболистов "Марселя" в качестве поощрения
Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо бьет футболистов команды в качестве поощрения. Об этом сообщает L'Equipe.
Как утверждает источник, итальянский специалист бьет игроков по плечам, причем у некоторых после этого остаются синяки. Дженнаро делает это в качестве поощрения, а не наказания: так он хвалит футболистов за верные действия на тренировках. Сообщается, что игрокам нравится такой стиль работы итальянского специалиста, он уже наладил связь с игроками французского клуба.
Гаттузо возглавил «Марсель» 27 сентября 2023 года. До этого он работал тренером в испанской «Валенсии», итальянских «Наполи» и «Милане».
Свой первый матч на посту наставника французской команды Гаттузо провел 30 сентября. Его команда уступила «Монако» со счетом 2:3. Стоит отметить, что российский полузащитник монегасков Александр Головин матч пропускал.
После семи туров «Монако» лидирует в чемпионате Франции, набрав 14 очков. «Брест» в случае победы над «Ниццей» может обогнать команду Адольфа Хюттера. «Марсель» располагается на восьмом месте.