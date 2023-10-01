Тренер «Марселя» Гаттузо бьет своих игроков

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо бьет футболистов команды в качестве поощрения. Об этом сообщает L'Equipe.

Как утверждает источник, итальянский специалист бьет игроков по плечам, причем у некоторых после этого остаются синяки. Дженнаро делает это в качестве поощрения, а не наказания: так он хвалит футболистов за верные действия на тренировках. Сообщается, что игрокам нравится такой стиль работы итальянского специалиста, он уже наладил связь с игроками французского клуба.

Гаттузо возглавил «Марсель» 27 сентября 2023 года. До этого он работал тренером в испанской «Валенсии», итальянских «Наполи» и «Милане».

Свой первый матч на посту наставника французской команды Гаттузо провел 30 сентября. Его команда уступила «Монако» со счетом 2:3. Стоит отметить, что российский полузащитник монегасков Александр Головин матч пропускал.