Футболистка «Локомотива» потеряла сознание во время матча

Полина Юкляева, футболистка московского ФК «Локомотив», потеряла сознание в матче женского чемпионата России по футболу. Об этом пишет РИА «Новости».

Юкляева вышла после перерыва на замену и в верховом единоборстве сильно столкнулась головами с футболисткой ЦСКА Юлией Плешковой .

Комментатор трансляции Михаил Меламед пояснил, что в машине скорой помощи Юкляева пришла в себя. Он отметил, что фанаты и сотрудники стадиона переживают за нее и направляют ей все свои силы.