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Футболистка «Локомотива» потеряла сознание в матче Суперлиги

Полина Юкляева, футболистка московского ФК «Локомотив», потеряла сознание в матче женского чемпионата России по футболу. Об этом пишет РИА «Новости».

Футболистка «Локомотива» потеряла сознание во время матча
© телеканал Матч ТВ

Инцидент произошел на стадионе «Новые Химки» на 53-й минуте матча.

Юкляева вышла после перерыва на замену и в верховом единоборстве сильно столкнулась головами с футболисткой ЦСКА Юлией Плешковой.

Медики госпитализировали потерявшую сознание спортсменку прямо со стадиона.

Комментатор трансляции Михаил Меламед пояснил, что в машине скорой помощи Юкляева пришла в себя. Он отметил, что фанаты и сотрудники стадиона переживают за нее и направляют ей все свои силы.

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