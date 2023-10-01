Футболистка «Локомотива» потеряла сознание во время матча

Футболистка «Локомотива» потеряла сознание в матче Суперлиги
Полина Юкляева, футболистка московского ФК «Локомотив», потеряла сознание в матче женского чемпионата России по футболу. Об этом пишет РИА «Новости».
Инцидент произошел на стадионе «Новые Химки» на 53-й минуте матча.
Юкляева вышла после перерыва на замену и в верховом единоборстве сильно столкнулась головами с футболисткой ЦСКА Юлией Плешковой.
Медики госпитализировали потерявшую сознание спортсменку прямо со стадиона.
Комментатор трансляции Михаил Меламед пояснил, что в машине скорой помощи Юкляева пришла в себя. Он отметил, что фанаты и сотрудники стадиона переживают за нее и направляют ей все свои силы.
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