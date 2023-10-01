Вице-президент УЕФА: Все просто и ясно — нет России

«Я не меняю своего мнения уже полтора года. Все просто и ясно — нет России. Считаю, что сначала должна закончиться СВО на Украине, и только потом можно будет говорить о возвращении россиян в игру. Я ясно дал это понять на заседании исполкома УЕФА и, конечно, проголосовал против восстановления сборных России до 17 лет. К сожалению, комитет решил иначе.



Почему же появился такой твит? Там я не написал, что поддерживаю это решение УЕФА. Я просто хотел показать, что это касается только команд до 17 лет», — сказал Бонек.