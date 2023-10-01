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Вице-президент УЕФА Бонек рассказал, почему голосовал против возвращения России

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Збигнев Бонек признался, что уже полтора года не меняет свою позицию относительно допуска российских футболистов на международные турниры. Его слова передает Sport.pl.

Вице-президент УЕФА: Все просто и ясно — нет России
© РИА Новости

«Я не меняю своего мнения уже полтора года. Все просто и ясно — нет России. Считаю, что сначала должна закончиться СВО на Украине, и только потом можно будет говорить о возвращении россиян в игру. Я ясно дал это понять на заседании исполкома УЕФА и, конечно, проголосовал против восстановления сборных России до 17 лет. К сожалению, комитет решил иначе.

Почему же появился такой твит? Там я не написал, что поддерживаю это решение УЕФА. Я просто хотел показать, что это касается только команд до 17 лет», — сказал Бонек.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет. Они будут выступать без флага и гимна, а матчи проводить за рубежом.

После этого о бойкоте матча против сборных России объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша и Украина.

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