Губерниев предрек скорую отставку Абаскаля

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выразил мнение, что испанец Гильермо Абаскаль должен быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» в ближайшее время, а также предположил, кто должен сменить его в этой должности.

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В воскресенье «Спартак» проиграл в Самаре «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в рамках 10 го тура чемпионата России. После десяти матчей «Спартак» идет на пятом месте в таблице МИР РПЛ, набрав 16 очков.

— Тренером «Спартака», когда уволят Абаскаля, должен быть Мостовой. Клин нужно вышибать клином. Но и Черчесов справится, если его назначат.

— У Черчесова мечта — сделать «Спартак» чемпионом.

— У Мостового тоже. Пусть будет кто нибудь, потому что Абаскаль не знает, что делать с командой. Для него матч с ЦСКА будет решающим, последним, — сказал Губерниев «Матч ТВ».