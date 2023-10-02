Павлюченко: «Спартаку» не хватает ещё одного форварда в помощь Соболеву

«Когда у Соболева не ладится игра, «Спартак» теряет позицию центрального нападающего. У красно-белых много фланговых игроков атаки, но нет ещё одного центрального нападающего. Отсюда возникают проблемы. «Спартаку» не хватает ещё одного форварда в помощь Соболеву», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».