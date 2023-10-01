Певец Лев Лещенко обвинил «Ахмат» в грубости

«Во-первых, очень грубая игра со стороны «Ахмата». Очень много брака, нервная игра. Арбитр отсудил на три с минусом. Столько было таких моментов, особенно в первом тайме — две или три красные карточки должно было быть. Я редко обижаюсь на судейство, но считаю, что в данном матче арбитр Чистяков не справился», — сказал Лещенко.