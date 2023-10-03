Владелец «Интер Майами» рассказал о данном Месси обещании

Владелец клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал об обещании, данном аргентинскому нападающему Лионелю Месси при его переходе в команду. Слова функционера приводит Marca.

© Lenta.ru

Мас отметил, что Месси не успел попрощаться с «Барселоной» и своими фанатами в Испании, когда уходил в ПСЖ в 2021 году.

«Я пообещал ему, что сделаю все возможное в ближайшие годы, чтобы он попрощаться со своими болельщиками в Барселоне. Возможно, мы проведем какой-нибудь матч», — заявил Мас.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В четырех матчах за команду в MLS он забил один мяч и совершил две голевые передачи.