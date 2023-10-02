Экс-игрок сборной России заявил, что не понял, как Абаскаль попал в «Спартак»

«Эксперименты Абаскаля непонятные. Футболисты сами не знают, кто игрок основного состава. Нет взаимодействия. Это очень сильно влияет, но у Абаскаля такая тактика. Не понял, как он попал в «Спартак», но это не так важно. Важнее, что сейчас сами футболисты не совсем довольны положением. Абаскаль после такого поражения будет общаться с руководством. Что они примут — вопрос «Спартака», — сказал Булыкин.