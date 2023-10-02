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Объявлены судейские назначения на матчи 5-го тура Пути РПЛ в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Объявлены судейские назначения на матчи 5-го тура Пути РПЛ в Кубке России
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3 октября (вторник)

«Урал» – «Рубин»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Владимир Миневич; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Французов.

«Зенит» – «Балтика»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Резников.

4 октября (среда)

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Мацюра.

«Факел» – ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Игорь Князев, Денис Петров; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Роман Галимов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья – Вера Опейкина; VAR – Игорь Панин; AVAR – Роман Усачёв; инспектор – Игорь Синер.

«Динамо»«Спартак»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Павел Новиков; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.

Футбол, Вера Опейкина, Рафаэль Шафеев, Роман Сафьян, Виктор Кулагин, Анатолий Жабченко, Павел Кукуян, Ян Бобровский, Иван Сиденков, Павел Шадыханов, Алексей Амелин, Николай Еремин, Василий Казарцев, Александр Колобаев, Алексей Стипиди, Андрей Веретешкин, Евгений Кукуляк, Сергей Французов, Максим Гаврилин, Игорь Демешко, Артур Федоров, Максим Ковалев, Константин Шаламберидзе, Денис Березнов, Владимир Москалев, Дмитрий Жвакин, Антон Фролов, Роман Галимов, Артем Чистяков, Игорь Синер, Антон Кобзев, Николай Богач, Евгений Турбин, Сергей Карасев, Алексей Резников, Андрей Фисенко, Алексей Сухой, Александр Богданов, Денис Петров, Игорь Князев, Павел Новиков, Дмитрий Ермаков, Игорь Панин, Алексей Лунев, Роман Усачев, Андрей Бутенко, Артем Любимов, Арам Петросян, Сергей Чебан, Сергей Иванов, Крылья Советов, Фонбет, Динамо, РФС, Зенит, Спартак, ФК "Урал"
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