Врач клуба «Тюмень» оказал медицинскую помощь пассажиру самолёта

Врач футбольного клуба «Тюмень» Игорь Афанасьев оказал медицинскую помощь человеку во время рейса из Новосибирска во Владивосток. Об этом сообщает телеграм-канал «Арена Урала».

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По сведениям источника, на полпути во Владивосток одному из пассажиров авиалайнера стало плохо. На просьбу членов экипажа откликнуться тех, кто может оказать медицинскую помощь, отозвался врач «Тюмени». Сибирская команда летела в столицу Дальнего Востока на игру Фонбет Кубка России с местным «Динамо».

На борту оказался ещё один доктор, и сообща с Афанасьевым медики оказали мужчине необходимую помощь и до посадки находились рядом с ним, контролируя его состояние.