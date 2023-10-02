Каррера заявил о готовности вновь стать главным тренером «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил о готовности вновь возглавить клуб в случае возможного увольнения нынешнего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

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«Абаскаль может покинуть «Спартак»? Если команде понадобиться помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб», — приводит слова Карреры Sport24.

59-летний Каррера – последний на нынешний момент тренер, который приводил «Спартак» к золотым медалям чемпионата России. Возглавивший красно-белых по ходу сезона-2016/2017, итальянский специалист помог москвичам отпраздновать победу в РПЛ в 2017 году. После Карреры ни один из наставником «Спартака» не приводил клуб к подобному успеху.

После «Спартака» Каррера успел поработать в греческом АЕКе и итальянском «Бари», однако с 2021 года находится в статусе безработного.

34-летний Абаскаль связан контрактом со «Спартаком» до июня 2025 года. Это соглашение испанский специалист подписал зимой 2023 года.