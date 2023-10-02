Головин: "Приложим усилия, чтобы болельщики сборной остались довольны"

«От работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение. Это главная команды страны, этим всё сказано. В субботу нам предстоит важный матч в чемпионате Франции, поэтому пока все мысли о нём. Но переключиться не составит никакого труда. После игры с «Реймсом» отправлюсь в сборную.



Конечно, будет интересно сыграть в товарищеских матчах, которые запланированы. Надеюсь, болельщики поддержат нас — а мы приложим все усилия, чтобы они остались довольны», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.