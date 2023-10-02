Игроки саудовского клуба отказались выходить на матч из-за бюста

Игроки саудовского ФК «Аль-Иттихад» отказались выходить на матч второго тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов с иранским «Сепаханом» из-за установленного на стадионе бюста генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Матч был запланирован на понедельник, 2 октября. Он должен был пройти в Исфахане (Иран).

Представители команды отметили, что не желают участвовать в матче в связи с наличием на поле «политических элементов, не имеющих ничего общего с футболом».

Пресс-служба Азиатской конфедерации футбола пояснила, что встреча между командами была отменена из-за «непредвиденных обстоятельств».

Эксперты уточнили, что вопрос о судьбе матча передадут на рассмотрение соответствующих комитетов. По их мнению, сложно предположить, будет ли встреча проведена на другом стадионе или саудовцам засчитают техническое поражение (0:3).

Генерал-лейтенант Касем Сулеймани командовал спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции. В январе 2020 года он погиб в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада.