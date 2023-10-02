Украинец Мудрик забил первый гол за «Челси» в АПЛ

В эти минуты проходит матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Фулхэм» и «Челси». Команды играют на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. «Челси» выигрывает со счётом 2:0.

© пресс-служба клуба "Челси"

Счёт в матче открыл украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик. Он отличился на 18-й минуте. Это его первый гол в английской Премьер-Лиге. Голевую передачу Мудрику отдал Леви Колвилл. Украинец проводит 20-й матч в чемпионате Англии. Через минуту нападающий Армандо Броя увеличил преимущество гостей.