Гол Роналду помог «Аль-Насру» выиграть в матче Лиги чемпионов

Саудовский «Аль-Наср» одержал победу над таджикистанским «Истиклолом» в матче группового этапа Лиги чемпионов АФК.

Встреча, которая состоялась в Саудовской Аравии, завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей дублем отметился Андерсон Талиска, еще один мяч забил Криштиану Роналду.

Главным тренером «Истикола» является россиянин Игорь Черевченко, который не смог присутствовать на матче по семейным обстоятельствам.

16 сентября издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Роналду принял решение подать в суд на туринский «Ювентус» из-за задолженности по зарплате.

Отмечается, что у Роналду было тайное соглашение с «Ювентусом», которое позволяло туринскому клубу отложить выплату зарплаты в период пандемии Covid-19. Итальянцы должны перевести Роналду еще €19,9 млн. Эту выплату обещали в случае ухода португальца.