Президент «Севильи» высказался о разрыве отношений с «Барселоной»

А если судьям были произведены выплаты, это противоречит чистоте соревнований. Если рефери заплатили деньги, то это за что-то. Я не собираюсь находиться в ложе «Барселоны» как ни в чем не бывало. Правосудие скажет, было ли преступление, но то, что выплата была, это точно», — приводит слова Кастро Mundo Deportivo.