Рассказов завил об отсутствии особого желания забить "Спартаку"

"Именно "Спартаку" - не было особого желания забить, у меня есть просто стремление забивать. Я же не форвард, который по 50 мячей за сезон кладет, для меня каждый гол - это, скажем так, событие, - сказал Рассказов. - Главная задача на поле - сделать все, чтобы помочь команде, будет ли это [матч] против "Зенита", "Спартака", "Оренбурга" или любой другой команды - без разницы. Мне многие писали после матча: "Вот, вы победили "Спартак"! Для тебя это, наверное, особенно важно". Но для меня важно просто выиграть. Конкретно против "Спартака" ничего не имею".