«Урал» обыграл «Рубин» в матче группового этапа Кубка России (Путь РПЛ)
«Урал» обыграл «Рубин» в матче пятого тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0.
Три главных факта:
1. В первом матче между «Уралом» и «Рубином» в нынешнем розыгрыше Кубка России завершился со счетом 2:1 в пользу казанского клуба. Победу команде Рашида Рахимова принесли голы Рустама Ашурматова и Егора Тесленко. У «Урала» отличился Алексей Каштанов.
2. «Рубин» пропустил в пятом матче подряд.
3. «Урал» одержал седьмую победу над «Рубином» в истории. Казанский клуб обыгрывал екатеринбуржцев 9 раз. Еще 5 встреч завершились вничью.
Кубок России (Путь РПЛ). Групповой этап
Группа B. 5-й тур. «Урал» — «Рубин» — 2:0.
Голы: Егорычев, 40 (1:0); Бикфалви, 56 (2:0).