«Урал» обыграл «Рубин» в матче группового этапа Кубка России

«Урал» обыграл «Рубин» в матче пятого тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0.

Три главных факта:

1. В первом матче между «Уралом» и «Рубином» в нынешнем розыгрыше Кубка России завершился со счетом 2:1 в пользу казанского клуба. Победу команде Рашида Рахимова принесли голы Рустама Ашурматова и Егора Тесленко. У «Урала» отличился Алексей Каштанов.