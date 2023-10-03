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«Урал» обыграл «Рубин» в матче группового этапа Кубка России (Путь РПЛ)

«Урал» обыграл «Рубин» в матче пятого тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0.

«Урал» обыграл «Рубин» в матче группового этапа Кубка России
© ФК «Урал»

Три главных факта:

1. В первом матче между «Уралом» и «Рубином» в нынешнем розыгрыше Кубка России завершился со счетом 2:1 в пользу казанского клуба. Победу команде Рашида Рахимова принесли голы Рустама Ашурматова и Егора Тесленко. У «Урала» отличился Алексей Каштанов.

2. «Рубин» пропустил в пятом матче подряд.

3. «Урал» одержал седьмую победу над «Рубином» в истории. Казанский клуб обыгрывал екатеринбуржцев 9 раз. Еще 5 встреч завершились вничью.

Кубок России (Путь РПЛ). Групповой этап

Группа B. 5-й тур. «Урал» — «Рубин» — 2:0.

Голы: Егорычев, 40 (1:0); Бикфалви, 56 (2:0).