Ибрагимович: я бы уничтожил Бонда. Но мои услуги очень дорого стоят

Бывший нападающий «Интера», «Милана», «Ювентуса», «ПСЖ» и «Барселоны» Златан Ибрагимович заявил, что с лёгкостью разделался бы с культовым кинематографическим персонажем Джеймсом Бондом.

«Я бы уничтожил Бонда, но мои услуги очень дорого стоят, я не работаю бесплатно», — приводит слова Ибрагимовича Sportface.

Златан завершил карьеру минувшим летом. Профессионально Ибрагимович начал играть в 1999 году и в итоге посвятил футболу более 24 лет жизни. В составе «Аякса» форвард становился двукратным чемпионом Нидерландов, с «Интером» трижды выигрывал Серию А, в «Барселоне» побеждал в Ла Лиге.