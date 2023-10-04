«Динамо» и «Спартак» объявили составы на матч Кубка России

4 октября на "ВТБ Арене" пройдет матч пятого тура Пути РПЛ Кубка России между московскими "Динамо" и "Спартаком". Начало встречи в 16:45 по московскому времени. Команды уже объявили стартовые составы.

"Динамо": Лещук, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Бессмертный, Кутицкий, Фомин, Бителло, Гладышев, Лесовой, Смолов.

"Спартак": Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Рябчук, Умяров, Пруцев, Игнатов, Мелешин, Медина, Зиньковский.

Встречу обслужит бригада судей под руководством Владимира Москалева. "Спартак" после четырех матчей группового этапа занимает первое место (12 очков). Красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф. Подопечные Гильермо Абаскаля одержали четыре победы. "Динамо" идет на втором месте, набрав пять очков. Столько же баллов в активе "Краснодара", два очка у "Пари Нижний Новгород".

4 октября свой матч провели "Крылья Советов". Команда из Самары разгромно уступила грозненскому "Ахмату" со счетом 0:3 и потеряла шансы на выход в плей-офф. Ранее этой возможности уже лишился казанский "Рубин", проигравший 3 октября "Уралу" 0:2.