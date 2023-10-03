Украина осудит УЕФА за допуск юношеских сборных России

Депутат парламента Украины, олимпийский чемпион Жан Беленюк сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта предложил парламенту страны одобрить постановление об обращении с осуждением решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Члены комитета решили предложить парламенту одобрить постановления об обращении об осуждении решения исполнительного комитета УЕФА о допуске сборной России до 17 лет к международным турнирам и осуждением решения Международного паралимпийского комитета о допуске представителей России и Белоруссии в нейтральном статусе», — написал Беленюк.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций допустил до международных турниров российские национальные юношеские команды (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.