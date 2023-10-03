РФС назвал состав молодежной сборной России на сбор в Бразилии

РФС назвал состав молодежной сборной России на учебно‑тренировочный сбор в Бразилии
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов, защитник «Ростова» Илья Кирш и форвард «Локомотива» Кирилл Никишин вошли в состав молодежной сборной России на предстоящий учебно тренировочный сбор в Бразилии, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Команда составленная из игроков 2004–2005 годов рождения, 9 октября отправится в Сан Паулу, где проведет четыре товарищеских матча с молодежными командами местных клубов.
Соперниками российской молодежки станут команды «СКА Бразил» (12 октября), «Палмейрас» (13 октября), «Сантос» (14 октября) и «Ред Булл Брагантино» (16 октября).
Состав молодежной сборной России:
Вратари: Богдан Москвичёв («Зенит»), Александр Дёгтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»);
Защитники: Ярослав Крашевский («Енисей»), Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба — ЦСКА), Илья Кирш («Ростов»), Станислав Бессмертный («Динамо»), Максим Шнапцев («Пари НН»), Илья Рожков («Рубин»), Илья Грибакин («Чертаново»), Егор Погостнов («Локомотив»);
Полузащитники: Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал»), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (оба — ЦСКА), Иван Пяткин («Ротор»), Алексей Колтаков («Ростов»), Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура (оба — «Краснодар»), Иван Иванов («Чертаново»), Илья Родионов («Зенит»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Иван Зазвонкин («Динамо»);
Нападающие: Александр Чупаёв («Динамо»), Кирилл Никишин («Локомотив»), Александр Кокшаров («Краснодар»).