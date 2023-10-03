Российский футболист рассказал о проблемах с алкоголем

Российский защитник «Уфы» Артем Самсонов рассказал о проблемах с алкоголем. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист заявил, что начал выпивать в 17 лет.

«Если вспоминать все запои с тех пор, то можно грохнуться просто», — подчеркнул он.

Самсонов добавил, что избавиться от зависимости ему помогла жена, которая поставила ультиматум.

Защитник присоединился к «Уфе», выступающей во Второй лиге, в сентябре 2023 года. 34-летний Самсонов получил известность по выступлениям за московское «Торпедо» с 2018 по 2023 год.